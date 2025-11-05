VPA Italia 2025 | Fasano e Crema dominano la vetta Helios cade contro Joga Bonito — Hypnotix sempre in testa in Serie B

Fasano e Crema in vetta, Helios cade con Joga Bonito. Hypnotix ancora leader in Serie B: il punto completo dopo la quinta giornata della VPA Italia 2025. La quinta giornata della VPA Italia Stagione 1 ha ridisegnato le gerarchie in entrambe le leghe. In Serie A, il duello in cima si accende con due squadre che sembrano aver trovato la continuità perfetta, mentre in Serie B gli Hypnotix difendono il primato nonostante la pressione crescente delle inseguitrici. VPA Italia, Serie A – Fasano e Crema inarrestabili, ma l’Helios perde il trono. La testa della classifica cambia volto dopo cinque giornate. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Italia 2025: Fasano e Crema dominano la vetta, Helios cade contro Joga Bonito — Hypnotix sempre in testa in Serie B

