Voto di scambio il sindaco di Modugno | Mai ceduto a compromessi

"Ho sempre creduto che il rispetto della legalita' sia il primo dovere di chi sceglie di servire la cosa pubblica. E' su questo principio ho fondato ogni mia scelta, ogni atto, ogni battaglia politica e personale". Cosi' il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha commentato sui social l'ordinanza di custodia cautelare che oggi ha portato all'arresto dell'assessore Antonio Lopez e di altre cinque persone, nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Bari su presunti scambi elettorali politico-mafiosi tra esponenti del clan Parisi e candidati alle amministrative del 2020. "Chi mi conosce - scrive Bonasia - sa che non ho mai ceduto a pressioni o compromessi e che ho sempre anteposto l'interesse della comunita' a qualsiasi altro". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Voto di scambio, il sindaco di Modugno: "Mai ceduto a compromessi"

