Voto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia sei arresti | indagato il sindaco di Modugno

Roma, 5 novembre 2025 – Voti in cambio di denaro, assunzioni e favori alla criminalità organizzata nel comune di Modugno nelle elezioni amministrative ed europee. Sono i reati al centro dell’indagine che ha portato all’ arresto di 6 persone, indagate a vario titolo. Tra i reati contestati anche estorsione e detenzione e porto illegale di armi da sparo. I provvedimenti arrivano dopo approfondimenti investigativi che hanno consentito di accertare un accordo, per le elezioni amministrative del giugno 2020 nel Comune di Modugno, tra esponenti di spicco del clan Parisi e politici locali candidati in quella tornata elettorale, nonché diversi episodi estorsivi commessi da un imprenditore del Foggiano, ai danni di imprenditori agricoli, sfruttando lo spessore criminale di uno degli esponenti del clan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Voto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia, sei arresti: indagato il sindaco di Modugno

