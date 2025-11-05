Voti in cambio di soldi e favori | maxi operazione in Puglia Tra i sei arresti un assessore

Quotidianodipuglia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Dalle prime ore della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

voti in cambio di soldi e favori maxi operazione in puglia tra i sei arresti un assessore

© Quotidianodipuglia.it - Voti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Tra i sei arresti un assessore

Scopri altri approfondimenti

voti cambio soldi favoriVoti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Sei arresti - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone ... Secondo msn.com

voti cambio soldi favoriVoti dei clan in cambio di soldi. Sei arresti, indagato il sindaco di Modugno - Al centro delle indagini dell'Antimafia, le preferenze a 50 euro e le assunzioni di affiliati in una società partecipata del Comune. Come scrive rainews.it

Lecce, inchiesta su appalti voti e favori: altri indagati, Riesame sul sequestro da 11 milioni - Ci sono altri indagati (oltre ai 30 riportati nella richiesta cautelare) nell’inchiesta su appalti, voti e favori a Lecce e provincia per cui si attende la decisione del gip Angelo Zizzari sulle ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Voti Cambio Soldi Favori