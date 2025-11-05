Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Dalle prime ore della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Voti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Sei arresti