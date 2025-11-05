Voti in cambio di soldi e favori | maxi operazione in Puglia Sei arresti
Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Dalle prime ore della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Strada sempre in salita per il governo di Sébastien Lecornu: dopo essere sopravvissuto alla mozione di sfiducia dell’estrema sinistra votata anche dall’estrema destra per soli 18 voti e in cambio dello stop alla riforma delle pensioni, l’esecutivo è di nuovo sotto - facebook.com Vai su Facebook
I voti del Varese: Cogliati segna e corre, Romero totem. Qeros non dà il cambio di passo varesenews.it/2025/10/i-voti… #calcio #SerieD #VadoCalcio - X Vai su X
Voti dei clan in cambio di soldi. Sei arresti, indagato il sindaco di Modugno - Al centro delle indagini dell'Antimafia, le preferenze a 50 euro e le assunzioni di affiliati in una società partecipata del Comune. Come scrive rainews.it
“Favori in cambio di soldi e tessere di FdI”: arrestato consigliere regionale del Lazio. Indagato pure l’assessore ai Rifiuti - "Forza Italia riconosce l’impianto pragmatico indicato dalla Presidente Meloni, con il quale l’Italia sta contribuendo a far avanzare un’agenda europea fondata su sicurezza ... Scrive ilfattoquotidiano.it