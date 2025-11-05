Voti dal clan Parisi per le Comunali di Modugno | sei arresti indagato il sindaco

La Guardia di Finanza sta eseguendo, dalle prime ore della mattinata, un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 6 persone indagate, a vario titolo, per scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In uno stralcio del fascicolo sul clan Boccuto spuntano le accuse all'ex assessore regionale Silvestri: «Offrì soldi per i voti alla moglie» - facebook.com Vai su Facebook

L'indagine della Dda sulle elezioni del 2020: un candidato avrebbe comprato voti dalla mafia anche per sostenere il primo cittadino al ballottaggio - L'indagine della Dda sulle elezioni del 2020: un esponente del centrodestra avrebbe comprato voti dalla mafia anche per sostenere il primo cittadino al ballottaggio ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Voti dei clan in cambio di soldi. Sei arresti, indagato il sindaco di Modugno - Al centro delle indagini dell'Antimafia, le preferenze a 50 euro e le assunzioni di affiliati in una società partecipata del Comune. Secondo rainews.it

Voti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Sei arresti - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone ... Riporta msn.com