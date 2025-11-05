Volley Serie A2 Emma Villas Codyeco domenica sfida contro Cantù Il ds Mechini | Gioco di squadra per ottenere risultati
L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è tornata ieri ad allenarsi in vista della prossima giornata di campionato. Dopo il netto ko di Prata di Pordenone la formazione di coach Francesco Petrella se la vedrà domenica con la Campi Reali Cantù alle 17 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, sede scelta per la sfida dopo il mancato accordo con il Comune di Siena per l’utilizzo del PalaEstra e la mancata definizione dei rapporti economici pregressi. A commentare la brutta gara in Friuli di domenica ci ha pensato gara Fabio Mechini (foto), direttore sportivo dell’Emma Villas Codyeco. "Sapevamo quali fossero le difficoltà della trasferta a Prata di Pordenone – ha commentato il dirigente –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
