Puntata stellare di Volley Night! Questa settimana due ospiti d’eccezione raccontano il presente e il futuro del volley italiano. Il primo è Mattia Orioli, ravennate classe 2004, uno degli schiacciatori emergenti più interessanti della Superlega. Con la maglia di Padova, alla sua seconda stagione, sta collezionando prestazioni di alto livello: l’ultima ha trascinato i veneti al successo contro Grottazzolina. La seconda ospite è Carlotta Cambi, campionessa olimpica e mondiale, oggi nuova palleggiatrice di Novara. Una delle migliori interpreti del suo ruolo, punta a vivere una stagione da protagonista anche in A1 e in azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley Night stellare: Mattia Orioli e Carlotta Cambi tra presente e futuro del volley azzurro