Volley femminile l’Italia vola alle Deaflympics per sognare in grande Caboni | Diamo visibilità allo sport sordo

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questo scritto redatto da Vanessa Caboni, centrale della Nazionale Italiana di Pallavolo Sordi, che sarà protagonista alle Deaflympics, in programma a Tokyo dal 15 al 26 novembre. — La Nazionale Italiana di Pallavolo Sordi è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia alle prossime Deaflympics di Tokyo (15-26 novembre 2025). Le Deaflympics rappresentano un’occasione unica per gli atleti sordi di competere ai massimi livelli internazionali, con la propria squadra e in un contesto di sport inclusivo. Nonostante siano ancora poco conosciute rispetto alle Olimpiadi “tradizionali”, le Deaflympics stanno finalmente iniziando ad avere la meritata visibilità, grazie anche all’impegno degli atleti e delle Federazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

