Volley femminile Conegliano regola Milano nel big match | gran duello Haak-Egonu Sillah impattante
Conegliano ha sconfitto Milano per 3-1 (25-17; 23-25; 25-23; 25-21) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. L’incontro non si era disputato un mesetto fa perché le due squadre si erano fronteggiate nella Supercoppa Italiana, vinta dalle meneghine al tie-break, interrompendo il lunghissimo dominio delle Pantere. Oggi la corazzata veneta si è presa la rivincita, imponendosi di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e infilando l’ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre le lombarde sono incappate nel terzo stop stagionale. Le ragazze di coach Daniele Santarelli svettano al comando della classifica generale con 23 punti e ora possono vantare un margine di quattro lunghezze su Scandicci e sette su Milano a parità di incontri disputati, ribadendo di essere le favorite per la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
