Volla colpito al piede da un proiettile | 42enne in ospedale
Tempo di lettura: < 1 minuto Un 42enne di Cercola questa notte è stato ferito ad un piede da un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito da ignoti senza alcun motivo mentre si trovava a Volla all’altezza del parco Palladino. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato presso l’ospedale Pellegrini di Napoli dove ora è ricoverato con una prognosi di 30 giorni per ferita da c.a.f al calcagno sinistro. Al nosocomio sono intervenuti i carabinieri di Volla che indagano per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo le minacce al sindaco Sepe, nuova violenza nel Napoletano. Un gesto improvviso e inaccettabile, subito sedato dalle forze dell’ordine. Il sindaco: «Episodi come questo non mi intimoriscono» #Volla #minacce #sindaco #GiulianoDiCostanzo #aggressio - facebook.com Vai su Facebook
Volla, colpito da un proiettile ad un piede: 42enne ricoverato al Pellegrini, non è in pericolo di vita - I carabinieri intervengono nell’ospedale Pellegrini per un 42enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, ferito da colpo d’arma da fuoco. Come scrive msn.com
Spari a Volla, uomo ferito a un piede nella notte: “Colpito senza motivo” - Un 42enne di Cercola (Napoli) è stato ricoverato nella notte con una ferita da arma da fuoco a un piede; gli avrebbero sparato a Volla ... Scrive fanpage.it