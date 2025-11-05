Tempo di lettura: < 1 minuto Un 42enne di Cercola questa notte è stato ferito ad un piede da un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito da ignoti senza alcun motivo mentre si trovava a Volla all’altezza del parco Palladino. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato presso l’ospedale Pellegrini di Napoli dove ora è ricoverato con una prognosi di 30 giorni per ferita da c.a.f al calcagno sinistro. Al nosocomio sono intervenuti i carabinieri di Volla che indagano per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volla, colpito al piede da un proiettile: 42enne in ospedale