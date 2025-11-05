Volla | 42enne ferito da un colpo di pistola in strada
Il 42enne sarebbe stato raggiunto da un proiettile al piede sinistro mentre si trovava in strada L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Volla, colpito da un proiettile ad un piede: 42enne ricoverato al Pellegrini, non è in pericolo di vita - I carabinieri intervengono nell’ospedale Pellegrini per un 42enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, ferito da colpo d’arma da fuoco. msn.com scrive
Ferito al piede nel Napoletano con un colpo di pistola - I carabinieri di Volla (Napoli) stanno indagando sul ferimento di un 42enne di Cercola (Napoli) recatosi intorno all'una nell' ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per farsi medicare una ferita al pi ... Da ansa.it
Colpito da un colpo di pistola, 42enne si presenta al Pellegrini: indagano i carabinieri - Un 42enne di Cercola si è presentato intorno all’una all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, per farsi medicare una ferita al piede, provocata – ... Da lostrillone.tv