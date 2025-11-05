Volla | 42enne ferito da un colpo di pistola in strada

Il 42enne sarebbe stato raggiunto da un proiettile al piede sinistro mentre si trovava in strada L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

volla 42enne ferito da un colpo di pistola in strada

