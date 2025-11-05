Voli segreti dalla Russia al Venezuela
I Servizi segreti occidentali starebbero seguendo i movimenti di un velivolo cargo russo che nei giorni scorsi è arrivato in Venezuela per poi effettuare diverse soste in altri paesi latino americani allineati al Cremlino. Non tutti questi viaggi appaiono sui registri di volo, tuttavia su alcuni siti di tracciamento pare che viaggi simili siano stati effettuati anche nell’agosto scorso. Si tratta di uno Ilyushin Il-76 registrato con le marche RA-78765 operato da una compagnia aerea charter cargo privata ma affiliata al governo, la Aviacon Zitotrans, sulla carta specializzata in ponti aerei governativi e militari, trasporto di merci pericolose, di apparati aerospaziali e in operazioni umanitarie e di soccorso, finanche nel trasporto di animali vivi. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il Venezuela si rivolge alla Russia ma Putin prende tempo. Dall'Iran arrivano i droni - Nicolas Maduro, al potere da dodici anni, dopo la morte di Hugo Chavez, chiede aiuto a Cina, Russia e Iran di fronte allo spettro di un attacco americano contro le basi del narcotraffico ... Si legge su ilgazzettino.it
Russia, c'è un vero pericolo per la Nato? La certezza dei servizi segreti italiani: non hanno la capacità - militare nell’Europa dell’est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare un attacco contro i Paesi della Nato. Lo riporta iltempo.it
Russia, allerta dei servizi segreti tedeschi: «Guerra con la Nato prima del 2029, ecco cosa vuole fare Putin» - I servizi segreti tedeschi hanno lanciato un avvertimento sulla Russia, che sarebbe pronta a «entrare nel conflitto militare diretto con la Nato», prima del 2029. Come scrive ilmessaggero.it