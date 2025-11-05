Un milione di euro di danni. È quanto chiede l’ex generale Antonio Pappalardo a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, conduttori di La Zanzara. Nell’incontro tenutosi presso l’ufficio di Mediazione di Alfonso Lanfranconi a Milano, Pappalardo, difeso dall’avvocato Daniel Monni, ha ricordato che “i due conduttori lo hanno definito “una testa di cazzo internazionale ” e “dichiarato pubblicamente che lo stesso ha mentito quando ha detto di essere un compositore musicale, che le sue opere non sono state mai eseguite e che le medesime potevano essere ascoltate solo da sordomuti”. Il leader dei sedicenti gilet arancioni è stato più volte ospite della Zanzara a Radio24 negli ultimi anni e non era mai sembrato che oltre alla scaramucce come canovaccio della trasmissione vuole, ci fosse un così tale risentimento in essere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio un milione di euro di risarcimento da Cruciani e Parenzo, hanno detto che sono una testa di c***o internazionale”: la richiesta dell’ex generale Antonio Pappalardo