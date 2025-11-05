Il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer, è arrivato a Palazzo di Giustizia di Milano e viene interrogato, su sua richiesta, dal pm Antonio Pansa del pool dell’aggiunta Letizia Mannella. La richiesta di interrogatorio è stata avanzata dal 36enne tramite il legale Leonardo D’Erasmo, dopo la chiusura delle indagini nei suoi confronti in vista di una richiesta di rinvio a giudizio per atti persecutori e per il mancato versamento alla ex delle mensilità stabilite dal giudice civile. Il dj, che era stato arrestato nel novembre 2024 e scarcerato meno di 48 ore dopo dal gip, è ora sottoposto ad un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio essere interrogato”: Alessandro Basciano in tribunale a Milano per rispondere delle accuse di stalking a Sophie Codegoni