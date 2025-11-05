Vlahovic sempre più leader, la Gazzetta esalta il serbo: una prestazione totale, la sua furia si è abbattuta sulla difesa avversaria. Una notte da leader, una prestazione che conferma il suo ritorno ai massimi livelli. Dusan Vlahovic si è preso la Juventus sulle spalle, trascinandola con gol (ieri contro lo Sporting in Champions League ) e giocate di altissimo livello. L’arrivo di Luciano Spalletti sembra averlo rigenerato, e la pagella de La Gazzetta dello Sport dopo la sua ultima, sontuosa prestazione (che sia in Champions o in campionato) ne è la certificazione: un 7,5 che sa di promozione totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic sempre più leader e trascinatore: «Capitano senza fascia». Voto e pagella del migliore in campo di Juve Sporting Lisbona