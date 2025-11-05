Sembrava ormai fuori dai piani della Juventus, e invece Dusan Vlahovic si è rivelato ancora una volta determinante, contro lo Sporting Lisbona in Champions. Suo il gol dei bianconeri del pareggio 1-1. Il tecnico Spalletti potrebbe dargli nuova vita e, chissà, la Juve anche provare a trattenerlo visto che il contratto scade a giugno. Vlahovic e il suo rendimento di alti e bassi alla Juventus. Sportmediaset scrive: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. Con il titolo dell’ultimo libro pubblicato da Gianluigi Buffon si potrebbe descrivere il momento che sta attraversando Dusan Vlahovic. Dopo un’estate passata con la valigia in mano, l’attaccante serbo si sta prendendo il centro della scena a suon di belle prestazioni e gol decisivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vlahovic ora sembra più dentro che fuori dal progetto Juventus (Sportmediaset)