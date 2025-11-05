Vlahovic Juventus il serbo suona la carica | il suo messaggio dopo lo Sporting accende i tifosi in vista del Derby della Mole – FOTO

Vlahovic Juventus, il serbo suona la carica sui social dopo il pari con lo Sporting: il suo messaggio è un segnale chiaro per la squadra. Un gol pesantissimo, una prestazione da leader e una standing ovation che ha sancito la pace con l’Allianz Stadium. Ma non basta. La Juventus pareggia 1-1 contro lo Sporting Lisbona, un risultato che complica maledettamente il cammino in Champions League, e Dusan Vlahovic affida ai social network il suo pensiero: testa bassa e continuare a lavorare. Vlahovic Juve: “Keep going”, la promessa del bomber. L’attaccante serbo, protagonista assoluto della serata con la rete del pareggio (la nona in 20 presenze Champions, come solo CR7 e Higuain), è stato il migliore in campo per distacco (7,5 per la Gazzetta ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il serbo suona la carica: il suo messaggio dopo lo Sporting accende i tifosi in vista del Derby della Mole – FOTO

