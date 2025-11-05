Vlahovic Juve standing ovation per il serbo | lascia il campo contro lo Sporting tra gli applausi scroscianti dell’Allianz Stadium

Vlahovic Juve, il numero 9 esce tra gli applausi dopo il gol e una prova di sacrificio: lo Stadium ritrova il suo bomber, che applaude commosso i tifosi. La notte più difficile, la risposta del campione. Nella sfida cruciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la Juventus ritrova il suo bomber. Dusan Vlahovic, autore del gol pesantissimo del pareggio (1-1) nel primo tempo, è stato richiamato in panchina da Luciano Spalletti all’83° minuto per lasciare il posto al giovane Vasilije Adzic. In quel momento, l’Allianz Stadium è esploso in un boato. Vlahovic Juve: l’abbraccio dello Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, standing ovation per il serbo: lascia il campo contro lo Sporting tra gli applausi scroscianti dell’Allianz Stadium

