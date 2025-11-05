Vlahovic Juve | dalle parole di Chiellini nel pre alle rivelazioni del serbo nel post cosa filtra sul rinnovo del contratto dell’attaccante Il punto

di Luca Fioretti Vlahovic Juve, la Gazzetta analizza la situazione contrattuale: il serbo resta in “mare aperto”, ogni scenario è possibile nonostante la fiducia del club. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a essere un rebus affascinante e intricato. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la sua situazione sembra essersi stabilizzata grazie all’investitura di Luciano Spalletti, ma la questione contrattuale resta il nodo principale. Nonostante i segnali positivi lanciati dalla dirigenza, il bomber serbo sembra mantenere una cautela che indica come l’accordo sia ancora lontano. Vlahovic Juve: Chiellini apre, Vlahovic nicchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: dalle parole di Chiellini nel pre alle rivelazioni del serbo nel post, cosa filtra sul rinnovo del contratto dell’attaccante. Il punto

