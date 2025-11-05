Vivo X300 Ultra potrebbe essere il primo smartphone con due fotocamere da 200 MP
Vivo X300 Ultra in arrivo con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e due fotocamere da 200 MP, il primo smartphone al mondo con doppio sensore ultra-high-res. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
vivo X300 Ultra sarà il primo con una doppia fotocamera da 200 MP #vivoX300Ultra https://gizchina.it/2025/11/vivo-x300-ultra-primi-dettagli-fotocamera-leak/ - facebook.com Vai su Facebook
Although the new vivo X300 Pro is an exceptional product, the brand still faces challenges in Europe, as other Chinese brands continue to invest in the region to grow their market shares. «Sebbene i prodotti di vivo siano innovativi e competitivi, il marchio inco - X Vai su X
Xiaomi 17 Ultra potrebbe superare Oppo Find X9 Pro e Vivo X300 Pro con le sue elaborate fotocamere con teleobiettivo - A quanto pare, Xiaomi utilizzerà la sua prossima ammiraglia Ultra per puntare direttamente a Find X9 P ... Secondo notebookcheck.it
vivo X300 FE: primi dettagli sul nuovo mid-range con teleobiettivo periscopico - 5K, teleobiettivo periscopico, chip di fascia alta e ricarica rapida. Si legge su evosmart.it
Vivo X300 Ultra sostituirà Vivo X200 Ultra con un rilascio globale come ammiraglia con fotocamera da 35 mm da battere - In base alle prime prove, il Vivo X300 Ultra si unirà alla coppia e verrà rilasciato a livello globale con una fotocamera primaria da 35 mm e 200 M ... Scrive notebookcheck.it