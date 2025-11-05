Vivo X300 Ultra potrebbe essere il primo smartphone con due fotocamere da 200 MP

5 nov 2025

Vivo X300 Ultra in arrivo con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e due fotocamere da 200 MP, il primo smartphone al mondo con doppio sensore ultra-high-res. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

