Viviano | Giallo a Bisseck? Ho chiesto a due arbitri ecco cosa mi hanno detto

5 nov 2025

Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Emiliano Viviano ha parlato al podcast Cose Scomode del momento dell’ Inter. GIALLO A BISSECK – Io ho detto “rosso”, poi mi sono affidato al parere di un paio di arbitri e mi hanno detto no e uno posso dirlo, è milanista. Mi hanno spiegato i parametri del DOGSO. In diretta ho detto sì. Senti che ti dico: per me è stata l’assoluto la peggior prestazione dell’Inter comprese le sconfitte. QUOTE INTER KAIRAT  – L’Inter ospita a San Siro il Kairat con l’obiettivo di continuare la striscia positiva in Champions League, dopo le prime tre vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com

