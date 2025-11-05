Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Emiliano Viviano ha parlato al podcast Cose Scomode del momento dell’ Inter. GIALLO A BISSECK – Io ho detto “rosso”, poi mi sono affidato al parere di un paio di arbitri e mi hanno detto no e uno posso dirlo, è milanista. Mi hanno spiegato i parametri del DOGSO. In diretta ho detto sì. Senti che ti dico: per me è stata l’assoluto la peggior prestazione dell’Inter comprese le sconfitte. QUOTE INTER KAIRAT – L’Inter ospita a San Siro il Kairat con l’obiettivo di continuare la striscia positiva in Champions League, dopo le prime tre vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano: «Giallo a Bisseck? Ho chiesto a due arbitri, ecco cosa mi hanno detto»