Viviano | Giallo a Bisseck? Ho chiesto a due arbitri ecco cosa mi hanno detto
Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Emiliano Viviano ha parlato al podcast Cose Scomode del momento dell’ Inter. GIALLO A BISSECK – Io ho detto “rosso”, poi mi sono affidato al parere di un paio di arbitri e mi hanno detto no e uno posso dirlo, è milanista. Mi hanno spiegato i parametri del DOGSO. In diretta ho detto sì. Senti che ti dico: per me è stata l’assoluto la peggior prestazione dell’Inter comprese le sconfitte. QUOTE INTER KAIRAT – L’Inter ospita a San Siro il Kairat con l’obiettivo di continuare la striscia positiva in Champions League, dopo le prime tre vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Viviano: "Lautaro è il più decisivo in Serie A, lo dicono i numeri. Ognuno ha la sua opinione ma se sei tifoso dell’Inter e insulti Lautaro hai qualche problema" - facebook.com Vai su Facebook
Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha detto…” - Emiliano Viviano, ex portiere, è tornato così sul caso legato al giallo a Yann Bisseck contro il Verona, scelta corretta ... msn.com scrive
Inter: sul mancato rosso a Bisseck la sentenza di Rocchi, non c'era invece il rigore per la Juventus - Il designatore arbitrale Rocchi approva la decisione di Doveri di ammonire il difensore dell'Inter Bisseck a Verona, non c'erano estremi per l'espulsione, tutti i casi caldi ... Da sport.virgilio.it
Rocchi: “Molto bene Doveri per il giallo a Bisseck. E se avesse estratto il rosso allora…” - Lo conferma Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, intervenuto a Open VAR ... Riporta msn.com