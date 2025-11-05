Viva Vittoria giunge al termine | 1500 coperte in piazza Santa Teresa contro la violenza sulle donne

BRINDISI – Mille e cinquecento coperte colorate contro la violenza sulle donne. Giunge al termine il progetto “Viva Vittoria” promosso dalle associazioni “Tutto quello che vorrei” e “Il bene che ti voglio”, per raccogliere fondi da donare ai Centri antiviolenza del territorio e lanciare un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

