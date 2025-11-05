Aldo Grasso sul Corriere della Sera dedica la sua rubrica a un’intemerata contro l’invasione di cuochi in tv e quindi di trasmissioni dedicate al cibo. Anche se colpevolmente dimentica la mitica trasmissione “Camionisti in trattoria” che però effettivamente bisogna andare a cercarla, i programmi più sponsorizzati sono quelli (quasi tutti insopportabili) di cui parla il critico televisivo. Grasso comincia così: Fino a poco tempo fa eravamo dei «morti di fame» (metafora) adesso siamo diventati così pretenziosi da storcere il naso per l’impiattamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Viva Aldo Grasso che spara a zero contro l’invasione di cuochi in tv: è colpa delle tv se sono sparite le trattorie