Viva Aldo Grasso che spara a zero contro l’invasione di cuochi in tv | è colpa delle tv se sono sparite le trattorie
Aldo Grasso sul Corriere della Sera dedica la sua rubrica a un’intemerata contro l’invasione di cuochi in tv e quindi di trasmissioni dedicate al cibo. Anche se colpevolmente dimentica la mitica trasmissione “Camionisti in trattoria” che però effettivamente bisogna andare a cercarla, i programmi più sponsorizzati sono quelli (quasi tutti insopportabili) di cui parla il critico televisivo. Grasso comincia così: Fino a poco tempo fa eravamo dei «morti di fame» (metafora) adesso siamo diventati così pretenziosi da storcere il naso per l’impiattamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
