Vittoria sindaco musulmano a New York Schlein | congratulazioni dal Pd

''Da tutta la comunità del Partito Democratico congratulazioni al nuovo sindaco di New York!'', ha detto Elly Schlein. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vittoria sindaco musulmano a New York, Schlein: “congratulazioni dal Pd”

Contenuti che potrebbero interessarti

Trionfo Mamdani, è il nuovo sindaco di New York: “Abbiamo rovesciato una dinastia” New York cambia radicalmente e sceglie il candidato giovane della affordability, della sostenibilità economica e sociale. In Virginia e New Jersey vittoria delle governatrici de - facebook.com Vai su Facebook

Mamdani nuovo sindaco di New York, le prime parole dopo la vittoria - Il democratico Zohran Mamdani, 34 anni, è stato eletto nuovo sindaco di New York, diventando il primo musulmano a guidare la città. Segnala libero.it

Zohran Mamdani eletto a New York: vittoria netta, è il primo sindaco musulmano. La sfida a Trump: “So che ci guardi: alza il volume” - Con oltre il 50% dei voti, Mamdani fa la storia: è il primo sindaco musulmano e socialista nella città di Trump ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Lo riporta vanityfair.it