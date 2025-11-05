Vittime della seconda guerra mondiale intitolato il parco | Un pensiero a chi subì barbarie

Sono stati ricordati uno a uno, mercoledì 5 a Torbiera, i caduti sotto il tragico bombardamento alleato del 5 novembre 1944 nella piccola frazione agricola, attribuito alle truppe alleate anglo-americane e ritenuto un errore rispetto a un obiettivo militare. Prima dello scoprimento della targa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Al cimitero monumentale deposte corone di alloro al sacrario militare per ricordare le vittime della Prima e della Seconda Guerra Mondiale - facebook.com Vai su Facebook

Verona, la commemorazione dei caduti di guerra - Al cimitero monumentale deposte corone di alloro al sacrario militare per ricordare le vittime della Prima e della Seconda Guerra Mondiale ... Come scrive rainews.it

Una miscellanea di documenti e testimonianze sulla seconda guerra mondiale a Levanto e dintorni - Sarà presentato venerdì 7 novembre, alle ore 16, presso l’auditorium dell’Ospitalia del mare di Levanto, il decimo numero dei “Quaderni levantesi”, la storica rivista pubblicata per la prima volta nel ... Riporta msn.com

Questa missione impossibile ribaltò il morale americano nella Seconda guerra mondiale - Nel 1942 sedici bombardieri decollarono da una portaerei per colpire Tokyo: l'impresa che cambiò il corso del Pacifico. Si legge su tech.everyeye.it