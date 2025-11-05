Visitatori provenienti da 70 Paesi | il Museo del ciclismo fa il pienone

MAGREGLIO (Como) Il Museo del Ciclismo del Ghisallo, segna un 2025 da record, con visitatori provenienti da oltre 70 Paesi del mondo. Confermandosi un punto di riferimento mondiale per gli appassionati di ciclismo e cultura sportiva. Gli ingressi totali sono stati oltre undicimila, in crescita rispetto agli ultimi due anni: quasi 6 su 10 arrivavano dall’Italia, ma anno dopo anno sono aumentati i visitatori provenienti dall’estero, arrivando a quota 70 nazioni. Ma se si considerano anche gli eventi sold out della stagione – 31 tra mostre, premiazioni e incontri con i campioni – le presenze risultano ben superiori ai numeri ufficiali registrati dagli ingressi museali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

