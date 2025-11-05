Visita guidata al castello di San Colombano al Lambro e all' oratorio di San Rocco con apertura straordinaria

Milanotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Colombano al Lambro è un borgo che custodisce secoli di storie di nobiltà, arte e devozione. Ogni pietra, ogni scorcio, ogni edificio racconta un passato affascinante, che torna a rivivere grazie a questa visita guidata esclusiva di Lombardia Segreta.Il nostro viaggio inizierà dall’imponente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

visita guidata castello sanCastello di Urgnano - La visita guidata al Castello di Urgnano vi offrirà un'esperienza unica, un viaggio nel passato che vi lascerà affascinati dalla magnificenza di questo gioiello storico immerso nella bellezza della ... Riporta ecodibergamo.it

Visita guidata e proiezioni al castello di San Viglio - Giovedì 15 settembre alla casa del castellano del castello di Bergamo in San Vigilio (sullo scalone verso la piattaforma alberata) sarà possibile partecipare a “Ti presento il castello”. Scrive bergamonews.it

visita guidata castello sanNuova visita guidata al Castello di Montecalvello insieme al proprietario Prince Stash Klossowski de Rola - Muovo appuntamento d'autunno al Castello di Montecalvello insieme al proprietario Stash Klossowski de Rola. orvietonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Castello San