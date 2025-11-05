Visita guidata al castello di San Colombano al Lambro e all' oratorio di San Rocco con apertura straordinaria
San Colombano al Lambro è un borgo che custodisce secoli di storie di nobiltà, arte e devozione. Ogni pietra, ogni scorcio, ogni edificio racconta un passato affascinante, che torna a rivivere grazie a questa visita guidata esclusiva di Lombardia Segreta.Il nostro viaggio inizierà dall’imponente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Oggi pomeriggio per “Una giornata da raccontare” la visita guidata al Cimitero monumentale via De Brozzi 81 - facebook.com Vai su Facebook
Castello di Urgnano - La visita guidata al Castello di Urgnano vi offrirà un'esperienza unica, un viaggio nel passato che vi lascerà affascinati dalla magnificenza di questo gioiello storico immerso nella bellezza della ... Riporta ecodibergamo.it
Visita guidata e proiezioni al castello di San Viglio - Giovedì 15 settembre alla casa del castellano del castello di Bergamo in San Vigilio (sullo scalone verso la piattaforma alberata) sarà possibile partecipare a “Ti presento il castello”. Scrive bergamonews.it
Nuova visita guidata al Castello di Montecalvello insieme al proprietario Prince Stash Klossowski de Rola - Muovo appuntamento d'autunno al Castello di Montecalvello insieme al proprietario Stash Klossowski de Rola. orvietonews.it scrive