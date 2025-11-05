Visita guidata a Villa Annoni e al suo splendido parco

Scopri l’eleganza senza tempo di Villa Annoni a Cuggiono, un gioiello dell’architettura neoclassica lombarda immerso in un parco monumentale di ben 23 ettari, secondo solo a quello di Monza. Costruita agli inizi dell’Ottocento per volere dei conti Annoni, la Villa vanta un’imponente struttura a U. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

