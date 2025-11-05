Visita alla Chiesa di San Gaetano | il Barocco a Padova

Domenica 16 Novembre 2025. Vi invitiamo a visitare insieme a noi un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, culturale e religiosa della nostra città: la chiesa di San Gaetano. La Chiesa di San Gaetano, che fu dedicata ai Santi Simeone, Giuda e Bartolomeo apostoli, è però nota con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

