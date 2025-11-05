Visita a Villa Emo Capodilista

È uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto: stiamo parlando di Villa Emo Capodilista che si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Questa suggestiva villa veneta fu progettata come ritrovo di caccia dall’architetto e pittore Dario Varotari, allievo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it