Virginia e New Jersey fanno la storia | elette le prime governatrici donne I democratici vincono con Spanberger e Sherrill

Non c’è solo New York, con la vittoria netta di Mamdani, che diventa il primo sindaco musulmano della più grande metropoli Usa, peraltro icona stessa del capitalismo. I dem fanno un tris dal sapore storico nelle elezioni chiave dell’election day del 4 novembre, e oltre ad imporre nella Grande Mela il giovane astro nascente del partito, eleggono le prime due donne governatrici in New Jersey e in Virginia, swing state quest’ultimo strappato ai repubblicani. Un duro colpo per Trump anche in vista delle elezioni di midterm del 2026. Il presidente Usa ammette la sconfitta su Truth ma, citando non meglio precisati sondaggisti, sostiene che “il fatto che Trump non fosse sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni stasera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Virginia e New Jersey fanno la storia: elette le prime governatrici donne. I democratici vincono con Spanberger e Sherrill

