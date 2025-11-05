Virgilio Mail login | guida a parametri IMAP SMTP e configurazione rapida su Android e iPhone
Avere Virgilio Mail sul telefono significa email sempre accessibile, notifiche in tempo reale e casella sincronizzata su tutti i dispositivi. Il protocollo consigliato è IMAP: i messaggi restano sul server e tutte le azioni (lettura, spostamenti, eliminazioni) si riflettono ovunque. Con POP3, invece, le email vengono scaricate in locale e potrebbero non essere più visibili via web o su altri device: per questo IMAP è preferibile nella maggior parte dei casi. Se hai attivato Password Sicura (autenticazione a più fattori di Virgilio), per i client esterni serve generare una password specifica per app da usare al posto della password principale. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
