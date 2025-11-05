Virale ma fake il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

Ildifforme.it | 5 nov 2025

(Adnkronos) – E’ diventato virale un video che mostra un giovane soldato ucraino di 23 anni che piange disperato, dicendo di non voler morire, mentre viene mandato in prima linea a combattere contro le forze armate russe. Due brevi clip diffuse da un post che ha guadagnato quasi due milioni di visualizzazioni su ‘X’, ma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

virale ma fake il video del soldato ucraino in lacrime creato da ia

© Ildifforme.it - Virale ma fake, il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

