Violenze nella casa di riposo di Latera sconto di pena per gli Oss | in 5 ai lavori socialmente utili

Schiaffi, minacce e perfino abusi sessuali. È quanto emerso dall'inchiesta sui maltrattamenti agli anziani ospiti della casa di riposo Villa Daniela di Latera. Dopo mesi di indagini e misure cautelari, i sei operatori sociosanitari indagati hanno scelto di chiudere in tempi rapidi la loro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

