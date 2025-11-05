Violenza sulle donne siglato il rinnovo del Protocollo Zeus tra Polizia e Asl di Frosinone

Questa mattina, presso la Sala Conferenze della Questura, il Questore di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ed il Direttore Generale della A.S.L. di Frosinone, dott. Arturo Cavaliere, hanno sottoscritto il rinnovo del protocollo "ZEUS".

