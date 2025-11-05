Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "È una costante, una tragedia ordinaria che ci chiede risposte straordinarie. La battaglia contro la violenza di genere non è sola materia di diritto penale, ma coinvolge salute, educazione, cultura. Per questo, questo convegno offre uno sguardo multidisciplinare essenziale. Il cinema, il teatro, la letteratura, l'arte: la cultura è la lente attraverso cui la società comprende se stessa e rifiuta la violenza. Il cortometraggio "Tu non sei sola", che sarà proiettato oggi, ne è la prova. Ringrazio il collega Cangiano per l'organizzazione. Lo ribadiremo anche il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con iniziative istituzionali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza su donne: Mollicone, 'governo Meloni in prima fila per contrasto e prevenzione'