Violenza su donne | Mollicone ' governo Meloni in prima fila per contrasto e prevenzione'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "È una costante, una tragedia ordinaria che ci chiede risposte straordinarie. La battaglia contro la violenza di genere non è sola materia di diritto penale, ma coinvolge salute, educazione, cultura. Per questo, questo convegno offre uno sguardo multidisciplinare essenziale. Il cinema, il teatro, la letteratura, l'arte: la cultura è la lente attraverso cui la società comprende se stessa e rifiuta la violenza. Il cortometraggio "Tu non sei sola", che sarà proiettato oggi, ne è la prova. Ringrazio il collega Cangiano per l'organizzazione. Lo ribadiremo anche il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con iniziative istituzionali". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Novembre contro ogni violenza sulle donne I Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina anche quest’anno propongono un vasto e significativo programma di eventi per la campagna "Novembre contro ogni violenza sulle donne". L'iniziativa, realizzata in colla - facebook.com Vai su Facebook
Violenza su donne: Mollicone, 'governo Meloni in prima fila per contrasto e prevenzione' - La battaglia contro la violenza di genere non è sola materia di diritto penale, ma coinvolge sa ... Come scrive iltempo.it
Violenza sulle donne, le strategie del Comune per supportare le vittime - La seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese è stata anche l’occasione utile per fare il punto sulle iniziative in atto per contrastare la piaga della violenza sulle donne. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Violenza su donne, Kledi Kadiu volto campagna in scuole danza: "Serve rispetto" - "Sono profondamente onorato di aver preso parte a questa iniziativa contro la violenza sulle donne. adnkronos.com scrive