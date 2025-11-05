Violenza sessuale su bimbo Talent scout a processo La vittima | Ferita riaperta

"Un’esperienza molto forte. Traumatica. Per noi è stato uno choc. I nostri sguardi, inevitabilmente, si sono incrociati. Vedere la persona che ha fatto questo a mio figlio dal vivo è stato come riaprire una ferita che ancora non si è rimarginata. È qualcosa che non auguro a nessuno". Abbracci commossi e pianti fuori dall’aula di tribunale, ieri, prima e dopo l’udienza preliminare del processo per violenza sessuale su minore a carico del talent scout del cinema, che si è svolta davanti al gup Roberta Malavasi, pm Luca Venturi (ieri in sostituzione c’era il pm Manuela Cavallo). L’imputato, tramite l’avvocato Andrea Rossi, ha anticipato la richiesta di abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su bimbo. Talent scout a processo. La vittima: "Ferita riaperta"

