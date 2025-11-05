Violenza sessuale di gruppo su una 13enne a Catania chieste 4 condanne

Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Cinque anni e quattro mesi, invece, per il complice che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli altri correi. Sono state queste, scrive il quotidiano La Sicilia, le richieste avanzate dalla pm Anna Trinchillo, arrivata apposta da Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violenza sessuale di gruppo su una 13enne a Catania, chieste 4 condanne

