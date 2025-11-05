Violenza donne giornaliste in piazza a Roma con lo slogan Non con la mia faccia

“Non con la mia faccia”, è il coro che ha aperto il flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica a Roma insieme all’invito a denunciare. Un appuntamento, per dire stop alla violenza contro le donne e alla manipolazione delle immagini con l’intelligenza artificiale dopo che alcune giornaliste sono state loro malgrado coinvolte in atteggiamenti pornografici divulgati con video e foto in rete. Con le giornaliste presenti anche tanti esponenti politici come Carlo Calenda, la ministra Roccella, l’esponente di Italia viva, Maria Elena Boschi anche lei vittima questa estate di manipolazioni diffamatorie a sfondo sessuale sulla rete. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenza donne, giornaliste in piazza a Roma con lo slogan “Non con la mia faccia”

Altri contenuti sullo stesso argomento

25 MOVEMBRE - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Il comune di Monticello Conte Otto in collaborazione con alcune associazioni del territorio organizza e promuove questi due eventi: ?AMANI EL NASIF: incontro c - facebook.com Vai su Facebook

Violenza alle donne: flash mob contro gli abusi digitali con l'intelligenza artificiale - Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Scrive iltempo.it

Violenza digitale, a Roma giornaliste in piazza con lo slogan "Non con la mia faccia" - (LaPresse) "Non con la mia faccia", è il coro scandito che ha aperto il flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica a ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

"Non con la mia faccia". Flashmob delle giornaliste contro la violenza di genere - “Non con la mia faccia”, il coro scandito più volte nel corso del flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica, a Roma, per dire stop alla violenza contro le donne e alla man ... Da msn.com