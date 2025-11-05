Violenza di gruppo alla Villa Bellini | chieste condanne fino a 9 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le richieste della Procura nel processo per lo stupro alla Villa Bellini. CATANIA, 5 novembre 2025. La Procura di Catania ha chiesto nove anni di reclusione per tre cittadini egiziani maggiorenni, accusati di aver partecipato allo stupro di gruppo di una minorenne nei bagni della Villa Bellini, il 30 gennaio 2024. Per il quarto imputato, che ha collaborato con la magistratura contribuendo a identificare gli altri partecipanti, la richiesta è di cinque anni e quattro mesi di carcere. I dettagli dell’accusa. I quattro imputati devono rispondere non solo di violenza sessuale di gruppo, ma anche di violenza privata nei confronti del fidanzatino della vittima, all’epoca 17enne, che sarebbe stato bloccato e picchiato per impedirgli di soccorrere la ragazza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://veratv.it/articoli/id-61519/ancona---violenza-sessuale-di-gruppo-su-30enne-l-ex-e-un-amico-a-processo - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sessuale di gruppo su una 13enne a Catania, chieste 4 condanne - Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Da msn.com
CONDANNE Violenza sessuale di gruppo a Catania, chieste quattro condanne - Le richieste riguardano la violenza sessuale di gruppo su una minorenne, avvenuta il 30 gennaio 2024 nei bagni della Villa Bellini ... Riporta statoquotidiano.it
Catania, lo stupro alla Villa: per i “complici” chiesti fino a 9 anni - Si è chiusa con queste richieste la requisitoria della Procura di Catania al processo per il brutale stupro di gruppo ai danni di un ... Lo riporta livesicilia.it