Violenza alle donne | flash mob contro gli abusi digitali con l' intelligenza artificiale

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Immagini falsificate, con protagoniste inconsapevoli. Una violenza virtuale che assume sempre più i contorni di uno stupro digitale, e che ha visto vittime illustri nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. "Non con la mia faccia" è il flash mob organizzato oggi in piazza Capranica, a Roma, dall'associazione Giornaliste Italiane e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'informazione e di numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Obiettivo dell'iniziativa quello di esprimere solidarietà a donne e ragazze, tra cui molte reporter, vittime della diffusione attraverso Internet di materiale pornografico falso, realizzato con sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano i loro volti senza consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

violenza alle donne flash mob contro gli abusi digitali con l intelligenza artificiale

© Iltempo.it - Violenza alle donne: flash mob contro gli abusi digitali con l'intelligenza artificiale

Argomenti simili trattati di recente

violenza donne flash mobViolenza alle donne: flash mob contro gli abusi digitali con l'intelligenza artificiale - Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Scrive iltempo.it

violenza donne flash mobViolenza su donne: FdI, 'con flash mob ribadiamo vicinanza a quelle colpite da deepfake' - "Minacce, insulti, diffusione non consensuale di immagini e contenuti intimi, deepfake pornografici: la rete è sempre più spesso usata come strumento di umiliazione, control ... Riporta msn.com

Violenza sulle donne, domani flash mob di Giornaliste italiane in piazza Capranica a Roma - Con queste parole domani, martedì 5 novembre, le Giornaliste Italiane scenderanno in piazza Capranica, a Roma, per un flash mob contro ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Flash Mob