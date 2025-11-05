Violenza alle donne | flash mob contro gli abusi digitali con l' intelligenza artificiale
Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Immagini falsificate, con protagoniste inconsapevoli. Una violenza virtuale che assume sempre più i contorni di uno stupro digitale, e che ha visto vittime illustri nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. "Non con la mia faccia" è il flash mob organizzato oggi in piazza Capranica, a Roma, dall'associazione Giornaliste Italiane e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'informazione e di numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Obiettivo dell'iniziativa quello di esprimere solidarietà a donne e ragazze, tra cui molte reporter, vittime della diffusione attraverso Internet di materiale pornografico falso, realizzato con sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano i loro volti senza consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Novembre contro ogni violenza sulle donne I Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina anche quest’anno propongono un vasto e significativo programma di eventi per la campagna "Novembre contro ogni violenza sulle donne". L'iniziativa, realizzata in colla - facebook.com Vai su Facebook
Violenza alle donne: flash mob contro gli abusi digitali con l'intelligenza artificiale - Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Scrive iltempo.it
Violenza su donne: FdI, 'con flash mob ribadiamo vicinanza a quelle colpite da deepfake' - "Minacce, insulti, diffusione non consensuale di immagini e contenuti intimi, deepfake pornografici: la rete è sempre più spesso usata come strumento di umiliazione, control ... Riporta msn.com
Violenza sulle donne, domani flash mob di Giornaliste italiane in piazza Capranica a Roma - Con queste parole domani, martedì 5 novembre, le Giornaliste Italiane scenderanno in piazza Capranica, a Roma, per un flash mob contro ... Si legge su msn.com