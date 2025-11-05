Violenza alle donne | flash mob contro gli abusi digitali con l' intelligenza artificiale

Fotografie di donne modificate con l'intelligenza artificiale creano immagini pornografiche. Immagini falsificate, con protagoniste inconsapevoli. Una violenza virtuale che assume sempre più i contorni di uno stupro digitale, e che ha visto vittime illustri nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. "Non con la mia faccia" è il flash mob organizzato oggi in piazza Capranica, a Roma, dall'associazione Giornaliste Italiane e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'informazione e di numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Obiettivo dell'iniziativa quello di esprimere solidarietà a donne e ragazze, tra cui molte reporter, vittime della diffusione attraverso Internet di materiale pornografico falso, realizzato con sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano i loro volti senza consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

