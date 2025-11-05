Violentarono una 13enne nella Villa Bellini di Catania chiesti nove anni di carcere per i tre presunti stupratori

Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Cinque anni e quattro mesi, invece, per il complice che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli altri correi. Sono queste, secondo quanto scrive il quotidiano La Sicilia, le richieste avanzate dalla pm Anna Trinchillo, arrivata apposta da Roma dove ha assunto un nuovo incarico, al Tribunale di Catania nel processo sulla violenza sessuale di gruppo su una ragazzina, allora 13enne, commessa nei bagni della Villa Bellini di Catania il 30 gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Open.online