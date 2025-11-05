Violentarono una 13enne nella Villa Bellini di Catania chiesti nove anni di carcere per i tre presunti stupratori
Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Cinque anni e quattro mesi, invece, per il complice che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli altri correi. Sono queste, secondo quanto scrive il quotidiano La Sicilia, le richieste avanzate dalla pm Anna Trinchillo, arrivata apposta da Roma dove ha assunto un nuovo incarico, al Tribunale di Catania nel processo sulla violenza sessuale di gruppo su una ragazzina, allora 13enne, commessa nei bagni della Villa Bellini di Catania il 30 gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Diciassette anni fa avrebbe violentato una 13enne, costringendola a subire un rapporto sessuale completo dopo averla chiusa a chiave nel locale di un amico, averla spogliata e bloccata sul letto, tappandole la bocca, per poi - facebook.com Vai su Facebook
Violentarono una 13enne nella Villa Bellini di Catania, chiesti nove anni di carcere per i tre presunti stupratori - La quarta persona coinvolta, che ha collaborato con la giustizia, rischia 5 anni e 4 mesi L'articolo Violentarono una 13enne nella Villa Bellini di Ca ... Si legge su msn.com
Violenza sessuale di gruppo su una 13enne a Catania, chieste 4 condanne - Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Segnala msn.com
Catania, lo stupro alla Villa: per i “complici” chiesti fino a 9 anni - Si è chiusa con queste richieste la requisitoria della Procura di Catania al processo per il brutale stupro di gruppo ai danni di un ... Segnala livesicilia.it