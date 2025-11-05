Violenta rissa in via Trento | denunciato un uomo era stato bandito dalle zone rosse

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine sono intervenuti in via Trento a seguito della segnalazione di un diverbio in strada tra due persone. Uno dei soggetti coinvolti è risultato destinatario di un ordine di allontanamento, emesso in attuazione dell’ordinanza del Prefetto di Parma istitutiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

