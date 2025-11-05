Violenta rissa in centro a Montecatini le indagini della polizia | 4 misure cautelari

Montecatini, 5 novembre 2025 – La rissa è scoppiata in via Don Minzoni, tra piazza del Popolo e la stazione ferroviaria Montecatini Centro, nel cuore della città. Lo scorso agosto, alle prime luci dell’alba, quattro giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi per futili motivi. Sul posto è subito arrivata una volante della polizia di Stato e sono partiti i primi accertamenti. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, al termine di un’approfondita attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili dei fatti, di origine albanese e nordafricana, con l’avvio delle procedure per il Daspo urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

