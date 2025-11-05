Violenta rissa in centro a Montecatini le indagini della polizia | 4 misure cautelari
Montecatini, 5 novembre 2025 – La rissa è scoppiata in via Don Minzoni, tra piazza del Popolo e la stazione ferroviaria Montecatini Centro, nel cuore della città. Lo scorso agosto, alle prime luci dell’alba, quattro giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi per futili motivi. Sul posto è subito arrivata una volante della polizia di Stato e sono partiti i primi accertamenti. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, al termine di un’approfondita attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili dei fatti, di origine albanese e nordafricana, con l’avvio delle procedure per il Daspo urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quattro extracomunitari sono stati denunciati per una violenta rissa, scoppiata a Salemi, tra due gruppi contrapposti - facebook.com Vai su Facebook
Violenta rissa in centro a Montecatini, le indagini della polizia: 4 misure cautelari - Nei guai un gruppo di stranieri: avviata la procedura per i daspo urbani ... Scrive lanazione.it
Montecatini, rissa tra la stazione e il centro: misure cautelari a quattro ventenni - La polizia del commissariato di viale Adua stringe il cerchio nelle indagini per una rissa avvenuta nel mese di agosto in pieno centro, tra la stazione piccola del treno di piazza Gramsci ... Da msn.com
Montecatini, ancora far west in centro: rissa in piazza del Popolo, spuntano di nuovi i coltelli - Montecatini Terme, 9 ottobre 2025 – Ancora scene da far west tra la zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro, in via Garibaldi, e piazza del Popolo. Come scrive lanazione.it