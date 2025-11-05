Violazione di dati su clickhouse

Abbiamo ricevuto nella tarda serata di ieri, 4 novembre, la segnalazione da parte di alcuni siti specializzati in cybersicurezza della perdita di confidenzialità di alcuni dati che riguarderebbero i nostri . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Violazione di dati su clickhouse

Abbonati al Manifesto esposti online: indirizzi di 150.000 persone accessibili senza protezione - Un database la configurato ha causato la diffusione dei dati. Riporta zeusnews.it

Online i dati degli abbonati a Il Manifesto - Un database ClickHouse de Il Manifesto è accessibile online e permette a tutti di leggere indirizzi email e altri dati di abbonati e visitatori del sito. Si legge su msn.com

