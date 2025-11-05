viola giusti al mondiale in spagna ora vive e si allena coi big a fano

Con la costanza, la determinazione e un talento che non passa inosservato, Viola Giusti sta conquistando il mondo del trampolino elastico. Classe 2014, questa giovanissima atleta ha già un palmarès da fare invidia. Il 2025 si è aperto in modo straordinario per Viola, con l’ingresso nell’ Accademia di trampolino di Fano, un risultato che segna un passo fondamentale nella sua carriera. A convocarla è stato il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, che l’ha scelta per partecipare al Mondiale di Pamplona, in programma dall’11 al 13 novembre. Prima di questa grande opportunità, Viola aveva trascorso l’estate a Fano, dal 17 giugno al 31 agosto, in collegiale per affinare la sua preparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

