Vinicius Real Madrid bomba dalla Germania | han deciso di venderlo! I blancos guardano in casa Juventus per sostituirlo? L’ultima indiscrezione

Vinicius Real Madrid, dalla Germania rivelano che avrebbero deciso di venderlo! I blancos bussano alla porta della Juventus per sostituirlo?. Una bomba di mercato che scuote la Spagna, un retroscena clamoroso che intreccia i destini di Real Madrid e Juve. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Sport-BILD, i “Blancos” avrebbero preso una decisione drastica: Vinicius Junior è sul mercato, e la rottura con il tecnico Xabi Alonso potrebbe spingere il Real a un assalto per Kenan Yildiz. Rottura Clásica: la rottura tra Vinícius e Xabi Alonso. Il fuoriclasse brasiliano ha un contratto fino al 2027, ma il Real Madrid avrebbe deciso di cederlo la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

