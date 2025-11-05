Vinicio Capossela celebra al Teatro Malibran le Canzoni a manovella

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento speciale per celebrare un album diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. Domenica 9 novembre, al Teatro Malibran di Venezia, Vinicio Capossela sarà protagonista di un concerto imperdibile dedicato ai venticinque anni dall’uscita del suo disco Canzoni a manovella.Per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

vinicio capossela celebra teatroVinicio Capossela a Venezia, Teatro Malibran, con lo speciale concerto 25 anni di “Canzoni a manovella” - Vinicio Capossela domenica 9 novembre al Teatro Malibran di Venezia con un concerto dedicato ai venticinque anni del disco Canzoni A Manovella ... Lo riporta lavocedivenezia.it

vinicio capossela celebra teatroLa musica urgente di Vinicio Capossela in tour teatrale - racconto del cantautore chiude l’Ottobre Alessandrino: «Torniamo alla vitalità delle feste macabre del Medioevo caro a Umberto Eco» ... Come scrive lastampa.it

vinicio capossela celebra teatroVinicio Capossela con Ad Mortem Festinamus al Teatro Alessandrino - Vinicio Capossela porta “Ad Mortem Festinamus” al Teatro Alessandrino il 1° novembre 2025: un concerto- Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Vinicio Capossela Celebra Teatro