Vinicio Capossela celebra al Teatro Malibran le Canzoni a manovella
Un appuntamento speciale per celebrare un album diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. Domenica 9 novembre, al Teatro Malibran di Venezia, Vinicio Capossela sarà protagonista di un concerto imperdibile dedicato ai venticinque anni dall’uscita del suo disco Canzoni a manovella.Per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vinicio Capossela chiude l'Ottobre alessandrino. Oggi La Stampa, edizione nazionale, racconta l’arrivo di Vinicio Capossela, che questa sera porta in scena ad Alessandria un concerto unico, scritto e pensato apposta per la nostra Città. Essere sulle pagine d - facebook.com Vai su Facebook
La musica urgente di Vinicio Capossela in tour teatrale - racconto del cantautore chiude l’Ottobre Alessandrino: «Torniamo alla vitalità delle feste macabre del Medioevo caro a Umberto Eco» ... Come scrive lastampa.it
