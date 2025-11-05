Vincenzo Lanni perché ha accoltellato la manager | Volevo colpire un simbolo dell' economia La vittima scelta a caso

Vincenzo Lanni, 59 anni, della Bergamasca e con problemi psichiatrici, dieci anni fa aveva perso il lavoro come programmatore informatico e la sua «insofferenza», che allora lo aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Vincenzo Lanni, perché ha accoltellato la manager: «Volevo colpire un simbolo dell'economia». La vittima scelta a caso

Scopri altri approfondimenti

Vincenzo Lanni, accusato dell'accoltellamento di Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a #Milano, era stato allontanato dalla comunità di recupero Exodus, di #CasaleLitta. Gli aggiornamenti: https://www.prealpina.it/pages/accoltellata-a-milano-aggre - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Lanni, parla la vedova di una vittima del 2015: «Mio marito non è più uscito di casa per paura, dopo l’aggressione si è spento lentamente» - X Vai su X

Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti ... Segnala tg24.sky.it

Chi è Vincenzo Lanni, l’accoltellatore della manager di Milano con l’ossessione per le donne. “Voglio ucciderle” - Bergamasco, 59 anni, aveva già assalito due pensionati nel 2015. Secondo ilgiorno.it

Vincenzo Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più "socialmente pericoloso" dal 2024 - La procura sta ricostruendo il percorso giudiziario del 59enne che lunedì mattina ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti: nel 2024 il tribunale di sorveglianza lo aveva dichiarato "non più so ... Segnala milanotoday.it